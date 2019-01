Man (33) in Haarlem aangehouden in onderzoek grote dreigingszaak Venlo

Naar aanleiding van een dreiging die rond de jaarwisseling op de Bolwaterstraat in Venlo ontstond, heeft de politie samen met het Openbaar Ministerie in een grootschalig rechercheteam tactisch, technisch en digitaal onderzoek verricht. 'Naar aanleiding van dat onderzoek is woensdagochtend in Haarlem een 33-jarige man aangehouden', zo meldt de politie woensdag.