Auto rijdt voorbumper er af na inhaal actie

Bolder

De bestuurder raakte na een inhaal actie de macht kwijt over het stuur en raakte wonder boven wonder niet te water omdat ze tegen een bolder aan knalde. De schade aan de auto is enorm.

Bumper uit water gevist

Door de klap raakte de bumper van de auto wel te water die er later door een berger eruit is gehaald. De bestuurder raakte bij de aanrijding niet gewond.