Eerste schaatsers weer op natuurijs na flinke nachtvorst

Op veel ondergespoten ijsbanen gingen de ijzers weer onder. Dat gebeurde onder andere in Doorn, Schiedam en op de Ryptsjerksterpolder in Friesland gleden de ijzers over het natuurijs. De ijsmeester in Schiedam verwacht dat de ijsbaan vanmiddag al weer gesloten moet worden in verband met het sterke zonnetje die het ijs doet smelten.

Gisteren stonden in Friesland de eerste waaghalzen al op het ijs. Het blijft ook de komende week 's nachts onder het vriespunt.

Dinsdag is het bewolkt en grote kans op sneeuw, dat wat het ijs niet ten goede komt. Vanaf woensdag af en toe zon en kans op wat (winterse) neerslag. 's Nachts en in de vroege ochtend lichte tot matige vorst, overdag enkele graden boven nul.