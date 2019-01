Schedel in Putten blijkt eeuwenoud te zijn

Het onderzoek naar de schedel die op 8 september 2018 in Putten werd gevonden, is afgerond.

Het is een eeuwenoude schedel, blijkt uit onderzoek van het NFI. De onderzoekers dateren de schedel tussen 1535 en 1829 na Christus.

Op 8 september vorig jaar werd de schedel in de bossen bij Putten gevonden. Al vrij snel was bekend dat het om een menselijke schedel ging. Vervolgens heeft het NFI onderzocht hoe oud de schedel is. Uit dat onderzoek bleek dat de schedel een aantal eeuwen oud kan zijn en daarom wordt het niet verder onderzocht.

Als de schedel minder dan honderd jaar oud was geweest, zou de schedel ook onderzocht worden op DNA-sporen. Was er in dat geval een DNA-spoor gevonden, dan zou deze zijn vergeleken met sporen in de database van vermiste personen om zo te onderzoeken of het afkomstig is van een vermiste persoon. Aangezien deze schedel enkele honderden jaren oud is, wordt het niet verder onderzocht.