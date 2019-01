Nederlandse keuken wordt nog meer Oosters

Horecaondernemers kunnen tijdelijk meer gespecialiseerde koks aantrekken uit Azië. Dit jaar zijn er 500 extra vergunningen beschikbaar voor koks in onder andere Chinese, Indiase, Japanse, Thaise en Vietnamese restaurants. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verwacht met daarmee het huidige tekort aan goede chefs op te lossen.

Op dit moment mogen er per jaar 1000 koks uit Azië in Nederland aan de slag. Met deze eenmalige verruiming van 500 extra vergunningen kunnen er dit jaar 1500 koks aan de slag.

De Aziatische horeca heeft een uitzonderingspositie, omdat zij gespecialiseerde koks nodig hebben die ze in Nederland niet kunnen vinden. Daarom kan de sector, zonder de gebruikelijke voorwaarden bij een tewerkstellingsvergunning, koks uit Azië aantrekken. Daar staat tegenover dat zij koks uit Nederland of de EU opleiden, zodat zij op den duur het specialistische werk kunnen overnemen. Het aantal koks dat in Nederland mag werken wordt daarom ieder jaar afgebouwd.