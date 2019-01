Dronken Waalwijker rijdt met auto berm in en talud af

Een dronken 24-jarige Waalwijker is afgelopen nacht omstreeks 02.15 uur op de A59 bij het nemen van de afslag Waalwijk Centrum met zijn auto in de berm en daarna van het talud afgereden. Hij bleef bij het ongeval ongedeerd. Hij rook sterk naar alcohol en werd na een eerste indicatieve test aangehouden ter zake rijden onder invloed.

De automobilist bleek veel te diep in het glaasje te hebben gekeken. Hij blies maar liefst 850 ugl, terwijl 220 ugl maximaal is toegestaan. De Waalwijker nam het voorval nogal laconiek op. Hij gedroeg zich recalcitrant en lachte erom. Hij maakte op de agenten de indruk dat het hem niet veel interesseerde. Zijn rijbewijs is ingevorderd.