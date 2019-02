Jongen (15) op Cruyff court bedreigd met vuurwapen

Cruyff court

Het slachtoffer deed aangifte. Hij vertelde dat hij met vrienden meedeed aan een voetbalwedstrijd, vijf tegen vijf, op het Cruyff court aan de Hobodreef. Na een door hem gemaakt doelpunt, ontstond een woordenwisseling met een van de tegenstanders. Deze (jonge)man kwam scheldend op aangever af en maakte een slaande beweging die hij kon ontwijken. Hierop riep die tegenstander dreigend “Ik ga je neerschieten”.

Vuurwapen

Uiteindelijk liep de dreigende man weg. Enkele minuten later stopte een auto met drie inzittenden bij het sportveld. Daar stapte diezelfde 22-jarige man weer uit. Hij liep naar de aangever, haalde uit zijn rechterjaszak een vuurwapen en richtte dat al scheldend dreigend op het slachtoffer. De 15-jarige aangever is daarop snel weggerend.

Onderzoek

De politie heeft een onderzoek ingesteld en diverse getuigen gehoord. Daaruit kwam naar voren dat een 22-jarige man uit Etten-Leur als verdachte kon worden aangemerkt. Hij is met toestemming van de officier van justitie aangehouden. Er is in zijn woning naar het vuurwapen gezocht, Dit is echter niet aangetroffen.