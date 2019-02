Gemeente Amersfoort mag niet starten met bomenkap rondweg

De Raad van State heeft vandaag in hoger beroep een door omwonenden en stichtingen gevraagde voorlopige voorziening afgewezen. Die procedure ging over de ontheffing die de provincie Utrecht heeft verleend voor het verstoren van vijf beschermde diersoorten. Die ontheffing blijft in stand en daarom mag de gemeente starten met het kappen van ruim 3.000 bomen voor de rondweg. De omwonenden en stichtingen hebben een nieuw verzoek gedaan bij de provincie, omdat zij vinden dat ook voor andere beschermde diersoorten een ontheffing moet worden verleend. Het gaat om de das, sperwer, boommarter, ree en eekhoorn. De omwonenden en stichtingen hebben de rechtbank om een voorlopige voorziening gevraagd, dat is een spoedprocedure in het bestuursrecht.

Ordemaatregel

De voorzieningenrechter heeft vandaag een ordemaatregel genomen die inhoudt dat er tot aan de zitting geen bomen gekapt mogen worden. De zitting vindt plaats op vrijdag 8 februari om 10.00 uur bij de rechtbank Midden-Nederland, Vrouwe Justitiaplein 1 in Utrecht.