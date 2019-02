Leden KMar-AT mochten dienstwapen gebruiken bij helikoptervluchtpoging

Leden van het arrestatieteam van de Koninklijke Marechaussee hebben bij een aanhouding in Limburg op 11 oktober 2017 hun dienstwapen rechtmatig gebruikt. Tot die conclusie komt het Openbaar Ministerie in Oost-Nederland, dat leiding gaf aan het onderzoek door de Rijksrecherche.

Vluchtpoging met helikopter uit PI

Op 11 oktober 2017 vond er in Limburg een politieactie plaats. Aanleiding was informatie die was binnen gekomen over een op handen zijnde vluchtpoging van een gedetineerde uit de Penitentiaire Inrichting in Roermond. Hierbij zou mogelijk een helikopter worden ingezet.

Geschoten

Tijdens de aanhouding van de twee verdachten die betrokken zouden zijn bij de ontsnappingspoging, heeft een achtervolging plaats gevonden in de buurt van Roermond. Hierbij is door leden van het arrestatieteam geschoten op de auto met hierin de twee verdachten. De verdachten wisten te ontkomen. Na wederom een achtervolging zijn zowel de bijrijder als de bestuurder kort na elkaar uit de auto gestapt. Bij de aanhouding van de bestuurder zijn diverse schoten gelost. Deze verdachte is daarbij gewond geraakt en aan zijn verwondingen overleden. De bijrijder is ongedeerd gebleven bij zijn aanhouding.

Aanhoudingssituatie

Het OM is van oordeel dat hier sprake was van een aanhoudingssituatie, zodat het dienstwapengebruik getoetst moet worden aan de Ambtsinstructie. Uit de ambtsinstructie volgt dat politiemensen hun dienstwapen mogen inzetten als er informatie is dat de verdachte die zij willen aanhouden over een wapen beschikt en dit mogelijk zal gebruiken. Ook mag het dienstwapen ingezet worden tegen personen die dreigen te ontvluchten, terwijl ze verdacht worden van een ernstig strafbaar feit. Beide situaties deden zich hier voor.

Andere aanhouding geprobeerd

Daarnaast concludeert het OM dat het arrestatieteam eerst heeft geprobeerd om de aanhouding op een andere, minder ingrijpende manier te bewerkstellingen. Alles afwegende is het OM van oordeel dat de leden van het arrestatieteam rechtmatig hebben gehandeld. Zij zullen niet worden vervolgd. De betrokkenen en de nabestaanden zijn hiervan op de hoogte gesteld.