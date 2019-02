Zorgen voor een beter milieu begint bij de koffieautomaat

Hoogsteen (faculteit EWI) deed de ontdekking per toeval tijdens een praktische onderzoekje over slimme netwerken dat hij samen met een student uitvoerde. Hoogsteen stuitte op wat raadselachtige piekjes in het energieverbruik in het gedeelte van UT-gebouw Zilverling, waar hij met zijn vakgroep werkt.

“Onze vakgroep doet onderzoek naar een slim stroomnetwerk, om in de toekomst vooral energie te verbruiken wanneer dat ook beschikbaar is. En aan de andere kant om te voorkomen dat het netwerk overbelast wordt. We waren aan het onderzoeken hoe je pieken in stroomverbruik zou kunnen afvlakken. Dat deden we gewoon op onze afdeling. Door een koelkast even uit te zetten bijvoorbeeld”, aldus Hoogsteen.

RARE PIEKJES

Bij het testje zag Hoogsteen de rare piekjes in het stroomverbruik. Hoogsteen legt in Tubantia uit dat dat gebeurt om het water in de automaat warm te houden. “Iedereen wil zo snel mogelijk koffie uit zo'n automaat, die daarvoor constant het water op temperatuur houdt”, zegt Hoogsteen. “Ons idee is: stel nu dat je de automaten 's avonds, 's nachts en in het weekend uit zou zetten? Want op die tijden vloeit de warmte gewoon weg. Hoeveel besparing levert dat op?”

BIERVILTBEREKENING

Een snelle 'bierviltberekening' leverde de voorlopige conclusie op dat het de energie zou besparen die 30 huishoudens verbruiken. Alleen al voor de koffieautomaten op de UT. Hoogsteen deelt in de krant zijn ideeën over een eco-modus, waarbij het water in het reservoir niet warm gehouden wordt, maar alleen het water wordt verwarmd voor dat ene bakje koffie.

Hij zegt dat het slechts 10 regels code zijn, waar je wel even bij stil moet staan. “Dat gebeurt vaak niet. Niet bij de ontwikkelaars van de koffieautomaten en niet bij de kopers ervan. Energie is voor bedrijven ook veel te goedkoop”, zegt Hoogsteen. “Het energieverbruik is dan vaak niet interessant. En mensen die automaten ontwikkelen hebben als doel het comfort te verhogen. En hoe doe je dat? Door het warme water warm te houden.”

DUURZAMERE CAMPUS

Hij kreeg inmiddels veel reacties, ook van fabrikanten, en is er inmiddels achter dat zo’n eco-modus vaak bestaat, maar niet altijd is ingeschakeld. Hoogsteen benadert het ook van de psychologische kant. “Mensen nemen vaak niet de moeite om de default-waarde aan te passen. Door machines standaard met de eco-modus ingeschakeld te leveren, zou dat al een groot verschil kunnen opleveren. Zeker bij dit soort apparaten. We willen hier op de UT ook om tafel met het facilitair bedrijf om te kijken of we de automaten anders kunnen inregelen om zo actief bij te dragen aan een duurzamere campus.”