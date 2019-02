Verdachten aangehouden voor afpersing en diefstal

De zeven vrijheidsberovingen vinden plaats in de periode van 24 november vorig jaar tot 18 januari 2019. Bij alle zaken gebruikten de verdachten dezelfde manier van werken. De verdachten nodigden de slachtoffers uit via social media om elkaar persoonlijk te ontmoeten. Ze spraken af op diverse locaties in Venlo. Op het moment dat ze elkaar troffen, wisten de verdachten ze zo ver krijgen dat ze in bij hen in de auto stapten. Eenmaal in de auto sloeg de sfeer om. De verdachten dwongen de slachtoffers onder meer hun gsm en portemonnee af te staan. Hierbij gebruikten zij ook geweld. In een aantal gevallen bedreigden zij de slachtoffers met een mes en in één geval met een vuurwapen. Ze wisten zo ook de pinpassen en pincodes te bemachtigen en maakten in totaal een flink geldbedrag buit.