Gesprongen waterleiding in Boxtel

Zondagmiddag werd de Koppel in het centrum van Boxtel afgesloten nadat een waterleiding was gesprongen. De hele straat veranderde in no-time in een heuse rivier. Naast de gemeente kwam ook Brabant Water ter plaatse om het lek te herstellen. De weg werd afgesloten omdat het gevaar van verzakking van straatklinkers aanwezig was.