OM eist 12 jaar cel voor moord zonder lijk in Siddeburen

Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland heeft voor de rechtbank in Groningen een celstraf van twaalf jaar geëist tegen Kasem M. voor het om het leven brengen van zijn echtgenote Ilham Benchelh uit Siddeburen.

Aan de hand van de sporen die zijn gevonden in de woning in Siddeburen en het gedrag van M., concludeert het OM dat M. zijn vrouw om het leven heeft gebracht. Volgens het OM is het een vooropgezet plan geweest naar aanleiding van een tekening van het lichaam van zijn vrouw en zijn zoekgedrag op internet. Hier zocht hij naar lintzagen en naar manieren om iemand om het leven te brengen.

Ook het vernieuwen van het matras van zijn echtgenoot en het weggooien van een bebloed stuk laken in Appingedam, wekt bij justitie de indruk dat M. schuldig is.

Het is niet de eerste keer dat M. in contact komt met justitie. In 1975 kreeg hij celstraf en tbs voor een bankoverval. Toen ging Kazem M. nog door het leven als Kasper.

De verdachte was niet bij de rechtszaak aanwezig. Hij en zijn zoon zijn geëmigreerd naar Marokko en hij zou het land niet uit kunnen in verband met problemen met zijn paspoort.