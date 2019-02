Vrijspraak man uit Sittard voor belediging president Erdogan

Turkse ambassade

In de periode van juli tot november 2016 waren vanaf zijn IP- en mailadres verschillende beledigende berichten gestuurd naar de Turkse ambassade in Den Haag gericht aan onder meer president Erdogan.

Vrije toegang computer

Tijdens de zitting verklaarde de man echter dat niet hij degene was die de berichten had verstuurd maar één van zijn bezoekers, familieleden of vrienden. In zijn huis hadden zij namelijk vrije toegang tot zijn computer en hij lette niet voortdurend op wat ze daarmee deden.

Geen inhoudelijke beoordeling

De rechtbank kon op basis van deze verklaring niet vaststellen dat de man de berichten had verstuurd. Hierdoor kwam de rechtbank niet toe aan de inhoudelijke beoordeling van de mails en wordt de man vrijgesproken van belediging van een bevriend staatshoofd.