Van Nieuwenhuizen: extra rem op Stint nodig

De veiligheid van bestuurders, passagiers en andere weggebruikers komt op de eerste plek in de nieuwe eisen aan bijzondere bromfietsen. 'Deze voertuigen, waaronder de Stint, moeten voortaan onder meer een extra rem hebben', dit schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Jaarlijkse check

'Ook komen er een jaarlijkse check en risicogerichte controles bij fabrikanten. Met bijzondere bromfietsen mogen voortaan maximaal acht passagiers worden vervoerd, net zoals met personenauto’s of busjes waarvoor een rijbewijs B nodig is. De zitplaatsen moeten veiligheidsgordels hebben', aldus Van Nieuwenhuizen.

Stint ongeval Oss

Mede naar aanleiding van het ongeval met een Stint in Oss in september vorig jaar, kondigde de minister een tussentijds nieuw kader voor bijzondere bromfietsen aan. In dit kader zijn onder meer de technische eisen, de procedure van toelating en het toezicht vastgelegd. De minister wil op korte termijn met de Tweede Kamer in gesprek over de nieuwe eisen, die als het aan haar ligt zo snel mogelijk daarna gaan gelden.

Veiligheid op eerste plek

Minister Van Nieuwenhuizen: ‘Met deze nieuwe eisen zetten we de veiligheid van bestuurders, passagiers en andere weggebruikers heel duidelijk op de eerste plek. De eisen aan fabrikanten zijn duidelijker en steviger, waarbij we nog steeds ruimte bieden voor nieuwe, innovatieve voertuigen.’

Rijbewijs

De verwachting is dat er volgend jaar een definitief herzien toetsingskader voor bijzondere bromfietsen is. Daarvoor wacht de minister onder meer de uitkomsten af van een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Als onderdeel van dat definitieve kader wil Van Nieuwenhuizen onder meer een rijbewijs verplichten voor bestuurders van een bijzondere bromfiets waarmee personen worden vervoerd. Ook wordt er gekeken naar een kentekenplicht voor bijzondere bromfietsen.

Stint

Voor de fabrikanten van bijzondere bromfietsen die op dit moment al zijn toegelaten tot de openbare weg verandert er voorlopig niets. Dit tussentijdse beleidskader geldt namelijk voor nieuwe aanvragen. Gebruikers kunnen een gekocht voertuig gewoon blijven gebruiken. Dat geldt uiteraard niet als de aanwijzing daarvan helemaal ingetrokken wordt, zoals bij de Stint het geval is.