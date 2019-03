Overval op hotel aan Sara Burgerhartstraat in Amsterdam

In de nacht van dinsdag op woensdag vindt rond 2.45 uur een gewapende overval plaats op een hotel aan de Sara Burgerhartstraat in Amsterdam-West.

Als een hotelmedewerker vanuit de hal naar de lobby loopt, ziet hij opeens een man met een sjaal voor zijn gezicht. De overvaller bedreigt de hotelmedewerker met een wapen en eist geld. Dan vertrekt de man te voet. Een zoekactie door de politie naar de verdachte levert helaas niets op.

Mogelijk tweede verdachte

Mogelijk is er een tweede verdachte bij de overval betrokken. De hotelmedewerker ziet enkele minuten voor de overval namelijk een andere man die zich wat vreemd gedraagt. Kort na de overval verdwijnt hij eveneens plotseling.

Getuigenoproep

De recherche is op zoek naar getuigen die mogelijk even voor 2.45 uur of kort erna één of twee mannen hebben gezien die gelijkenissen hebben met het signalement of die op een andere manier iets hebben meegekregen van de overval. Getuigen kunnen dit melden via 0900-8844.