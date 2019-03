Amsterdam vernieuwt 9 bruggen Raadhuisstraat – Mercatorplein

Amsterdam gaat de komende jaren fors investeren in bruggen en kades. 'Het beheer is recent door het college van B en W geïntensiveerd. Dat gebeurde naar aanleiding van onderzoek waaruit bleek dat de bruggen en kades afgelopen decennia zijn verwaarloosd', zo meldt de gemeente Amsterdam woensdag.

116 miljoen euro

Als onderdeel van deze intensieve aanpak gaat het college alle negen vaste, monumentale bruggen op het traject van Raadhuisstraat tot Mercatorplein vernieuwen. Het college vraagt de gemeenteraad hiervoor 116 miljoen euro te reserveren.

Nieuwe bruggen

Het gaat om het geheel vervangen van acht bruggen en het afronden van de vernieuwing van brug 108 op de De Clercqstraat. De honderd jaar oude bruggen zijn cruciaal voor de bereikbaarheid van de centrum-westkant van Amsterdam en verkeren in slechte staat. Naast het investeren in deze bruggen gaat het college de straten op het traject opnieuw inrichten.

Veel impact

Wethouder Dijksma: “De vernieuwing van negen bruggen is een enorme klus. Niet eerder werden zoveel bruggen in de stad in één project onder handen genomen. Dat betekent ook dat de werkzaamheden veel impact zullen hebben op de omgeving en het verkeer. Dat is niet leuk, maar om de stad veilig en toekomstbestendig te maken, is het wel noodzakelijk. Met het vervangen van alle bruggen wordt deze belangrijke route weer voor 100 jaar veiliggesteld.”

Tram

De zes bruggen op de Raadhuisstraat en Rozengracht zijn aan het einde van hun levensduur en moeten helemaal vervangen worden. Eerder, in 2017, moest brug 108 op de De Clercqstraat al worden afgesloten voor zwaar verkeer. Na een noodvervanging is de brug inmiddels weer in gebruik, maar onder meer de voet- en fietspaden aan weerszijden van de brug moeten nog worden vernieuwd. Sinds de zomer van 2018 gelden op brug 117 over de Lijnbaansgracht beperkingen voor zwaar verkeer en de tram om te voorkomen dat de brug bezwijkt.

Veiligheid prioriteit

Het streven is om in 2021 met de werkzaamheden te beginnen. Die tijd is nodig om - in samenwerking met marktpartijen- te komen tot een gedegen plan van aanpak en voorbereidende werkzaamheden. Het gebied moet veilig en bereikbaar blijven tijdens de werkzaamheden. Dit uitgangspunt bepaalt hoe het werk wordt uitgevoerd, welke brug als eerste aan de beurt is en of meerdere bruggen tegelijk kunnen worden aangepakt. Ondertussen worden de bruggen gemonitord. Waar dat noodzakelijk is voor de veiligheid, worden maatregelen getroffen om belasting van bruggen te verminderen.

Uiterlijk bruggen ongewijzigd, straten nieuwe indeling

Het monumentale karakter van de bruggen blijft met de vervanging ongewijzigd. De constructie wordt vernieuwd. De indeling van de straten wijzigt wel. Auto, tram, fietsers en voetgangers zitten elkaar nu vaak in de weg. In overleg met de omgeving worden plannen gemaakt om voetgangers, fietsers en de tram meer ruimte te geven. De auto levert ruimte in. Doel is de verkeersveiligheid, kwaliteit van de openbare ruimte en doorstroming van het openbaar vervoer te verbeteren.

Programma Oranje Loper

De werkzaamheden aan de bruggen en straten vallen onder één programma “Oranje Loper”, dat zorgt voor de vernieuwing van de Nieuwezijds Voorburgwal en de straten en bruggen van Raadhuisstraat tot Mercatorplein. Door de integrale aanpak ontstaat een samenhangende inrichting op het hele traject. Het is het streven om het werk aan bruggen en aansluitende straten zoveel mogelijk te combineren.

Vervolg besluitvorming

De plannen worden op 28 maart besproken in de commissie Milieu, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid (MLD) en op 3 april in de gemeenteraad.