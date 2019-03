Gemeente Eemsdelta is de naam voor Delfzijl, Appingedam en Loppersum

Gemeente Eemsdelta wordt de naam van onze nieuwe gemeente die per 1 januari 2021 ontstaat uit de samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. De drie burgemeesters, Anno Wietze Hiemstra, Gerard Beukema en Hans Engels, onthulden de naam woensdag 6 maart 2019 tijdens een feestelijke ceremonie voor aanvang van de vergadering van de raadsklankbordgroep in de raadzaal van Delfzijl.

Inwoners van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum van 16 jaar en ouder konden tot en met 26 februari 2019 kiezen op één van de drie voorgeselecteerde namen (uit bijna 800 inzendingen). Er kon gekozen worden uit gemeente Eemsdelta, gemeente Fivelgo en gemeente Marenland. Enkele tientallen mensen waren aanwezig bij de officiële bekendmaking.

In totaal werden er 16.037 stemmen uitgebracht, een opkomstpercentage van 42 procent. Op gemeente Eemsdelta werd 67 procent van de stemmen uitgebracht, op gemeente Fivelgo 17 procent van de stemmen en op gemeente Marenland 16 procent van de stemmen.

Onder de bedenkers van de winnende naam is een prijs verloot: een geheel verzorgd verwenarrangement in Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Deze prijs gaat naar Martin Kugel.

Vervolgtraject

Eind maart 2019 besluiten de drie gemeenteraden over de nieuwe naam en over het herindelingsadvies. De drie colleges sturen het herindelingsadvies waarin de nieuwe naam is opgenomen voor 1 april 2019 naar Gedeputeerde Staten.