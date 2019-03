Mogelijke opdrachtgever aanslag De Telegraaf bekend

De politie heeft een mogelijke verdachte in beeld die opdracht heeft gegeven voor de aanslag op het gebouw van De Telegraaf aan de Basisweg in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie zegt tegenover de krant dat crimineel Ridouan Taghi vermoedelijk achter de aanslag zit.

Op 26 juni 2018 stond een Volkswagen Caddy in brand die door de pui van het gebouw van De Telegraaf was gereden. Het onderzoek kwam moeizaam opgang omdat verdachten niet te herkennen waren op camerabeelden en sporen goed waren uitgewist.

Bij de aanslag was ook een Audi RS5 betrokken die een dag later uitgebrand werd teruggevonden. Deze bleek te zijn gestolen bij een garagebedrijf in Woerden en heeft een tijd in België gestaan. De Caddy was gestolen in Amsterdam.

De aanslag op het gebouw van de Telegraaf was enkele dagen na de aanslag op de Panorama. Vooralsnog ziet te politie geen verband tussen beide aanslagen.