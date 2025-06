Rijden met de nieuwe Renault Austral

De Renault Austral levert een waardevolle bijdrage aan het C- en D-segmentoffensief zoals aangekondigd in het strategische Renaulution-plan. Dit model maakt deel uit van het hybride aanbod in deze segmenten, naast de nieuwe Espace en Rafale. Maar liefst 44% van de kopers kiest voor de topversie esprit Alpine van de Austral. De full-hybrid E-Tech 200 aandrijflijn is goed voor 80% van de verkopen.