Cel en tbs man uit Beekbergen voor seksueel misbruik en aanranding

De man verrichtte seksuele handelingen bij zijn minderjarige vriendin, terwijl zij op dat moment sliep. Ook had hij kinderpornografische afbeeldingen van haar opgeslagen op zijn telefoon. Verder mishandelde hij haar.

De man maakte zich daarnaast schuldig aan het aanranden van een minderjarig meisje. Dit deed hij door meerdere keren met zijn scooter voorbij het fietsende meisje te rijden en het slachtoffer uiteindelijk in haar kruis te grijpen. Bij een (meerderjarige) hardloopster ging de man met zijn auto naast haar rijden. Vervolgens raakte hij haar arm aan en pakte haar shirt vast. Tenslotte probeerde de man in de instelling voor begeleid wonen waar hij verbleef een begeleidster te filmen terwijl zij op het toilet zat.

Vrijspraak andere aanranding



De man werd er ook van verdacht dat hij een ander minderjarig meisje heeft geprobeerd aan te randen. Maar de rechtbank spreekt hem hiervan vrij, omdat uit het procesdossier niet blijkt dat het aanraken van haar bovenbeen ontuchtig was.



Verminderd toerekeningsvatbaar



Twee deskundigen (een psychiater en een psycholoog) onderzochten de man. Hij is verstandelijk beperkt en autistisch. Ook heeft hij een stoornis in het beheersen van zijn impulsen, die ziet op seksueel grensoverschrijdend gedrag met een dwangmatig karakter. De rechtbank vindt aannemelijk dat deze stoornissen ook aanwezig waren toen de man deze feiten pleegde. Daarom kunnen de feiten verminderd aan hem worden toegerekend.

Cel en tbs met dwang



De man pleegde ernstige delicten, waaronder meerdere zedenmisdrijven. Slachtoffers kunnen daar nog lang last van hebben. De man pleegde bovendien al eerder zedenmisdrijven. Daarom legt de rechtbank hem een gevangenisstraf van 1,5 jaar op.

Aan de voorwaarden van het opleggen van tbs met dwangverpleging is voldaan. De stoornissen van de man maken dat zijn omgeving zó moet worden ingericht dat zijn tekorten kunnen worden opgevangen. Als dat niet zo is, en de man zijn medicatie niet slikt, is de kans op herhaling hoog. Er zijn weinig beschermende factoren. De man heeft weinig probleeminzicht. Alleen langdurige begeleiding in een gesloten behandelsetting, waardoor negatieve patronen mogelijk kunnen slijten, kan dit risico verlagen. De deskundigen vinden dat alleen tbs met dwang ervoor kan zorgen dat het gevaar voor herhaling wordt ingeperkt. Minder heftige alternatieven zijn niet voldoende. Daarom legt de rechtbank hem ook tbs met dwang op.

Contactverbod



Bovendien legt de rechtbank hem ook een contactverbod op met zijn (inmiddels ex-)vriendin. De kans op herhaling is namelijk groot en uit het procesdossier blijkt bovendien dat hij na het verbreken van hun relatie contact met haar is blijven zoeken, zelfs toen hij al vast zat. Ook mag hij niet meer komen in de straat waar zij woont. De maatregel duurt vijf jaar en gaat per direct in.

Schadevergoeding



Tot slot moet hij zijn ex-vriendin 5.000 euro aan smartengeld en 2.208,78 euro aan materiële schade betalen. De rechtbank legt hiervoor ook de schadevergoedingsmaatregel op.