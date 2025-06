Politie houdt tweede verdachte aan in onderzoek dodelijk schietincident Limburgse Bocholtz

Bocholtz

In het onderzoek naar het dodelijk schietincident dat donderdagavond 29 mei in Bocholtz plaatsvond, is zondagmidddag in Sittard een tweede aanhouding verricht. 'Een 42-jarige man uit Heerlen werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident', zo meldt de politie.