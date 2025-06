Voormalig penningmeester moet weer betalen en administratie afgeven aan parochie Spaarndam

De voormalig penningmeester van de parochie St Jacobus de Meerdere, een parochie die sinds 1 januari 2025 is opgegaan in de nieuwe parochie St Gertrudis, is in 2021 veroordeeld tot het geven van inzage in de administratie en het terugbetalen van een kleine 16.000 euro. Het geld heeft hij betaald, maar de administratie heeft hij niet voldoende overgelegd. Daar stond een dwangsom op van maximaal 25.000 euro, die hij heeft betaald.

In een tweede veroordeling, uit 2022 is hem weer opgedragen een bijgewerkte administratie af te geven, op straffe van een dwangsom van maximaal 75.000 euro. Hij heeft twee dozen met administratie op de stoep gezet bij zijn opvolger, maar ook dat was volgens de parochie niet de volledige administratie. Ook de tweede dwangsom heeft hij betaald.

In de periode tussen 2022 en 2025 heeft de parochie op verschillende manieren onderzoek gedaan naar de geleden schade door het handelen van de penningmeester. Zij schat dat zij in totaal voor 180.000 euro is benadeeld. In een kort geding vraagt zij nu om betaling van een voorschot van ruim 83.000 euro, betaling van buitengerechtelijke kosten en afgifte van de ontbrekende administratie. Ook nu weer met een dwangsom van maximaal 100.000 euro.

Beslissing van de rechtbank



De voorzieningenrechter veroordeelt de voormalige penningmeester van de parochie nogmaals tot het afgeven van alle ontbrekende administratie. Daar wordt geen dwangsom aan verbonden, want dat is al twee keer eerder gebeurd. Ook nadat de maximale dwangsommen waren betaald, heeft dat niet geleid tot het afgeven van alle stukken.

De rechter waarschuwt dat als deze zaak straks in een bodemprocedure wordt behandeld, de kans groot is dat de voormalig penningmeester een schadevergoeding moet betalen. Doorprocederen kan voor hem flink duurder blijken dan wanneer hij in overleg zoekt naar mogelijkheden om met de parochie een schikking te bereiken.

De voorzieningenrechter veroordeelt de voormalige penningmeester tot het betalen van een bedrag van het gevraagde voorschot van ruim 83.000 euro. Daarnaast moet de man ruim 8.000 euro betalen als vergoeding voor kosten die gemaakt zijn om de schoendozen met administratie in kaart te brengen en om schade vergoed te krijgen.