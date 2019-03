Bredanaar met 200 XTC pillen aangehouden

De politie kreeg zondag omstreeks 12.50 uur een melding dat op de Lunetstraat een vrouw beroofd zou zijn van haar tas. Een automobilist was de dader achterna gegaan en had hem op de hoek van de Schorsmolenstraat en de Leuvenaarstraat achterhaald. De verdachte een 39-jarige Bredanaar, werd door de politie aangehouden ter zake diefstal met geweld. Bij de fouillering werden diverse zakjes met pillen in zijn kleding en een flesje GHB bij hem aangetroffen. Het slachtoffer was niet aanspreekbaar en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens het recherche onderzoek bleek dat het slachtoffer de vriendin is van de verdachte. Vermoedelijk hadden zij een onderling conflict maar is van een beroving geen sprake geweest. De 39-jarige vrouw was vermoedelijk vanwege drugsgebruik onwel geworden. Zij mocht na controle het ziekenhuis verlaten.