Code Geel voor zware windstoten en onweer

Donderdag heeft het KNMI Code Geel afgekondigd voor het gehele land vanwege verwachte windstoten in de middag. 'Voor het zuiden worden daarnaast ook hevige onweersbuien verwacht die gepaard kunnen gaan met windstoten', aldus het KNMI.

Zone

Vanmiddag trekt er van west naar oost een smalle zone over het land met zware windstoten van 75-90 km/uur. De wind komt uit een west- tot zuidwestelijke richting. Tevens trekken er vanmiddag in het zuiden enkele onweersbuien over met plaatselijk (zware) windstoten tot ongeveer 80 km/uur.

Weersverwachting vrijdag

In de nacht van donderdag op vrijdag neemt de bewolking van het zuidwesten snel toe, tegen de ochtend van het zuidwesten uit gevolgd door opnieuw regen. Het kwik daalt naar een graad of 6 en de zuidwestelijke wind is matig, aan zee (vrij) krachtig.

Regengebied

Vrijdagochtend trekt het regengebied van zuidwest naar noordoost. In de middag breekt de bewolking maar er kan nog steeds een enkele bui voorkomen. De maximumtemperatuur komt uit op 12°C. De vlagerige westenwind is (vrij) krachtig, aan de kust krachtig tot hard, 6 tot 7 Bft. (Bron: KNMI)