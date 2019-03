Ramen woning vernield door explosief in voortuin

In de nacht van donderdag op vrijdag is in de voortuin van een woning in de Eindhovense wijk Tongelre rond 02.00 uur een explosief ontploft. Dit meldt de politie vrijdag.

Ramen vernield

'Bij de meldkamer kwam vrijdagochtend net na 02.00 uur de melding binnen dat in de voortuin van een woning aan de Zilvermeeuwlaan iets ontploft was. De agenten zagen dat een aantal ramen aan de voorkant van het pand beschadigd was. De bewoners waren thuis. Gelukkig raakte niemand gewond', aldus de politie.

Forensisch onderzoek

De forensische recherche zocht vrijdagochtend naar achtergebleven sporen van het explosief en eventuele andere details die het onderzoek kunnen helpen. De politie benadert mensen in de buurt om te kijken of zij iets gehoord of gezien hebben en met de vraag of er mogelijk beelden van bewakingscamera’s zijn.