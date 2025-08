Auto in brand gestoken Breda

In de nacht van donderdag 31 juli op vrijdag 1 augustus is een auto in brand gestoken aan de Evert Spoorwaterstraat in Breda.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar de politie gaat uit van brandstichting. De politie is op zoek naar getuigen. Heb je iets gezien? Of beschik je over camerabeelden? Neem dan contact met ons op.

De brandstichting vond plaats tussen 02:00 en 04:00 uur. Nadat buurtbewoners een knal hoorden, belden zij direct de hulpdiensten. Twee auto’s stonden in brand. De brandweer bluste de brand. De politie heeft onder andere een (digitaal) buurtonderzoek uitgevoerd en de Forensische Opsporing doet onderzoek naar de sporen. Het onderzoek is nog in volle gang. Twee jongens zijn mogelijk betrokken bij de brandstichting. Zij werden gezien terwijl ze na de brand richting de Cornelis Joosstraat renden.