Twee vrouwen gewond bij ongeval in bos Papenvoort

Hemelriekje

Dit gebeurde in het bos bij Papenvoort, in de buurt van het Hemelriekje en het Boomkroonpad. De auto raakte vermoedelijk in de berm en ging daardoor slippen. Toen is zijdelings een boom geraakt, die zich achter in de auto geboord lijkt te hebben. De twee vrouwen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Brandweer Borger die deze week al meerdere keren was uitgerukt kwam om de auto veilig te stellen.