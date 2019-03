In verband met pensioenenactie verschuift de NS de start van de dienstregeling

Vanwege een pensioenstaking rijden er maanagochtend tussen 06.00 uur en 07.06 uur geen treinen. De dienstregeling begint anders al zo 05.00 uur, maar dat is maandag dus niet het geval, zo laat de NS weten.

Op de site schrijft de NS:

Voor maandag 18 maart is een landelijke pensioenactie aangekondigd, dit leidt ook tot acties in het openbaar vervoer en bij NS. NS doet er alles aan om na de acties een betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden. We hebben daarom in het belang van onze reizigers besloten om de start van de dienstregeling te verschuiven tot na 07.06 uur, als de pensioenacties zijn beëindigd. Hierdoor kunnen de treinen goed opstarten en is de verwachting dat voor onze reizigers in de loop van de ochtend weer een betrouwbare treinreis mogelijk is. Wilt u maandag na afloop van de pensioenacties reizen met de trein? Raadpleeg dan kort voor vertrek de reisplanner.