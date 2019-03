Twee aanhoudingen voor uitkeringsfraude van ruim €65.000,-

Een 64-jarige man en 51-jarige vrouw zijn vanmorgen aangehouden in een woning in Schiedam vanwege het vermoeden van uitkeringsfraude van ruim €65.000,-.

Het vermoeden van de uitkeringsfraude kwam aan het licht na een huisbezoek naar aanleiding van een uitkeringsaanvraag van de dochter van de vrouwelijke verdachte. De sociale recherche van Stroomopwaarts (een gemeentelijk participatiebedrijf) stuitte op onder andere kledingstukken en documenten van vermoedelijk de mannelijke verdachte. Dit is opvallend, omdat de vrouw eerder een verklaring van de man had ingediend waarin stond dat zij niet zouden samenwonen. Als bekend was geweest dat zij zouden samenwonen, had de vrouw de uitkering niet ontvangen. De sociale recherche en het Openbaar Ministerie zijn vanaf dat punt een onderzoek gestart en dat leidt vandaag tot twee aanhoudingen door de politie in Schiedam.

Gevangenisstraf

Het niet eerlijk zijn over persoonlijke informatie, zoals bijvoorbeeld je salaris of woonsituatie, om zo een uitkering te kunnen ontvangen via de gemeente of participatie bedrijven is strafbaar. Hierop staat een maximale gevangenisstraf van vier jaar. De vrouw wist vanaf eind 2013 tot nu onder de radar te blijven en heeft vermoedelijk ruim €65.000,- onrechtmatig ontvangen. Na de aanhouding door de politie vanmorgen heeft een doorzoeking van de woning plaatsgevonden. Er is onder meer gekeken naar verdere aanwijzingen voor een gezamenlijke huishouding.