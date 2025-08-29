Agenten aangerand en mishandeld bij aanhouding COA Hogehilweg

Bij een aanhouding van een verdachte aan de Hogehilweg is een agent aangerand en een andere agent mishandeld. 'Een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden. De agenten hebben aangifte gedaan. De recherche onderzoekt de zaak', zo meldt de politie vrijdag.

Melding incident COA Hogehilweg

Rond 20.25 uur op woensdag 27 augustus 2025 krijgt de politie een melding van een incident bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) aan de Hogehilweg in Amsterdam. Als de agenten bezig zijn dit incident af te handelen dient een andere zaak zich aan.

Beveiliger

Ze worden aangesproken door een beveiliger dat een persoon – die daar niet woonachtig is - overlast veroorzaak en het terrein niet wenst te verlaten. Als de agenten deze man van het terrein willen verwijderen wenst hij niet mee te werken en wordt agressief.

Agent in kruis gegrepen

De agenten besluiten de verdachte aan te houden, waarbij hij een agent hard in het gezicht slaat en de ander vol in het kruis grijpt. Bij de aanhouding zijn de agenten genoodzaakt fysiek geweld en de uitschuifbare wapenstok in te zetten. De man kan vervolgens worden aangehouden. De agenten hebben aangifte gedaan van mishandeling en aanranding. De zaak is in onderzoek.