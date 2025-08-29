Opnieuw meer mensen in de bijstand

Eind juni 2025 ontvingen 410 duizend mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dit zijn ruim 5 duizend mensen meer dan een jaar eerder (1,3 procent). Zowel het aantal bijstandsontvangers onder de 27 jaar als het aantal bijstandsontvangers tussen de 27 en 45 jaar nam toe. Dit blijkt uit nieuwe voorlopige kwartaalcijfers van het CBS.

Het aantal bijstandsontvangers stijgt sinds het derde kwartaal van 2023. Daarvoor daalde het aantal mensen met een bijstandsuitkering juist ruim twee jaar lang. Het huidige aantal bijstandsontvangers ligt daardoor nog onder de piek van begin 2021.

Aantal jongeren met bijstand neemt toe

Het aantal bijstandsontvangers nam in vergelijking met een jaar eerder relatief het sterkst toe bij mensen tot 27 jaar, namelijk met 6,2 procent (2,5 duizend mensen). Het is het tiende kwartaal op rij waarin het aantal mensen tot 27 jaar met bijstand groter is dan een jaar eerder. Onder 27- tot 45-jarigen nam het aantal bijstandsontvangers ook toe, met 1,9 procent (2,6 duizend mensen). Dit was het zesde kwartaal op rij met een stijging.

Het aantal bijstandsontvangers tussen de 45 jaar en de AOW-leeftijd (67 jaar) is juist al tien kwartalen redelijk stabiel in vergelijking met een jaar eerder, en ligt rond de 228 duizend.

Vooral meer mannen met bijstand

Eind juni ontvingen 2,3 procent (4,1 duizend mensen) meer mannen bijstand dan een jaar eerder. Dit is het negende kwartaal op rij met een stijging. Het aantal vrouwen met bijstand nam toe met 0,5 procent (1,1 duizend). De vorige zes kwartalen bleef dat nagenoeg gelijk, met veranderingen van hooguit 0,2 procent. Het aantal vrouwen dat bijstand ontvangt (229 duizend) blijft hoger dan het aantal mannen dat bijstand ontvangt (181 duizend).