Brand in vuilnisauto in Borger

Donderdagmiddag zagen buurtbewoners aan de Dingspil in Borger vlammen uit de vuilniswagen komen. Hierop werd de chauffeur gewaarschuwd die vliegensvlug de container van de auto afzette.

Geblust

De brandweer was inmiddels ter plaatse en heeft de brand geblust. Na overleg heeft een andere auto de container opgeladen en op een andere plek de container leeggestort waarop de brandweer van Borger de lading uit elkaar heeft getrokken en de laatste smeulende resten afgeblust.