Moeder die kind van balkon gooide krijgt TBS met voorwaarden

De rechtbank legt aan een 42-jarige vrouw uit Zutphen een tbs-maatregel met voorwaarden op. 'De vrouw gooide haar 5-jarige zoontje over de reling van een balkon op de vijfde verdieping van een flat in Zutphen', zo meldt de rechtbank Gelderland vrijdag.

Val van 15 meter

Op 3 november 2024 tilde de vrouw haar 5-jarige zoontje op en gooide hem over de reling van het balkon. Haar zoontje viel zo'n 15 meter naar beneden en kwam in het gras terecht. Hij liep onder meer een klaplong op. Dit was zonder behandeling levensbedreigend. De jongen is geïntubeerd en beademd. Uiteindelijk overleefde het kind de val.

Stemmen gaven opdracht

De vrouw verkeerde op het moment van het gooien van haar zoontje in een psychotische toestand. Ze hoorde die dag stemmen die zeiden dat ze haar zoontje moest offeren. Tijdens de zitting verklaarde de vrouw dat ze haar kind - ondanks die opdracht van de stemmen -niet wilde doden.

Vliegen

Ze dacht dat de jongen vanaf het balkon zou vliegen. Om die reden vond haar advocaat dat niet kan worden bewezen dat de vrouw haar zoontje wilde doden. Hij vroeg om vrijspraak. De rechtbank gaat daar niet in mee. Op grond van haar eerdere verklaringen vindt de rechtbank het bewezen dat zij hem - in opdracht van de door haar gehoorde stemmen - probeerde te doden.

Volledig ontoerekeningsvatbaar

De vrouw had last van verschillende psychische problemen, die haar handelen zouden kunnen verklaren. Een psychiater en psycholoog rapporteerden hierover en zij adviseerden om het delict niet aan de vrouw toe te rekenen vanwege - kort gezegd - haar psychotisch toestandsbeeld. De rechtbank neemt dit advies over en verklaart de vrouw daarom volledig ontoerekeningsvatbaar. Ze wordt hiermee ook ontslagen van alle rechtsvervolging. Dat betekent dat de vrouw geen straf kan worden opgelegd

Tbs-maatregel noodzakelijk

Wel kan de rechtbank een tbs-maatregel opleggen. De rechtbank vindt dat in dit geval noodzakelijk en volgt daarin ook het advies van de deskundigen. De complexe problematiek en het herhalingsgevaar vereisen een lange gedwongen behandeling. De rechtbank legt daarom aan de vrouw een tbs-maatregel met voorwaarden op. Dit betekent dat zij wordt behandeld voor haar psychische problematiek en dat zij zich daarnaast aan strikte voorwaarden dient te houden, waaronder opname in een psychiatrische afdeling en later ambulante behandeling, het meewerken aan reclasseringstoezicht, beschermd/begeleid wonen en een drugs- en alcoholverbod.

Overbruggingsopname bij een andere kliniek

Omdat er nog geen plek is in de psychiatrische afdeling waar ze zal worden behandeld, moet de vrouw ook meewerken aan een overbruggingsopname bij een andere kliniek. Daar kan ze direct terecht. Als de vrouw zich niet aan de voorwaarden houdt volgt tbs-met dwangverpleging.

Uitspraak gelijk aan eis

De vrouw verklaarde tijdens de zitting het met de maatregel en de voorwaarden eens te zijn. Met het vonnis volgt de rechtbank de eis van de officier van justitie.