Politie onderzoekt dodelijk verkeersongeval Nico Broekhuysenweg

Een 55-jarige motorrijder is overleden bij een eenzijdig ongeval aan de Nico Broekhuysenweg in Amsterdam-West. De man botste op donderdagavond 28 augustus rond 22.45 uur tegen een boom. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen om zich te melden.

De melding van een ongeval met ernstig letsel komt bij de meldkamer binnen rond 22.45 uur. Al snel is duidelijk dat het een eenzijdig ongeval betreft. De ambulance, het Mobiel Medisch Team (MMT), de brandweer en politie zijn snel ter plaatse. De hulpdiensten hebben het slachtoffer nog gereanimeerd maar dit mocht helaas niet meer baten.

Getuigen gezocht

Opsporingsteam Verkeer (OTV) en Verkeersongevallenanalyse (VOA) doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het OTV is op zoek naar getuigen en wil daarnaast ook graag (dashcam) beelden ontvangen van het ongeval. Bent u in bezit van camerabeelden, deel die dan met de politie. Dit kan via onderstaand tipformulier. Of bel met de politie via 0900-8844. Zaaknummer: 2025216664.