Jongen (15) ernstig gewond na schietincident in speeltuintje Amsterdam-Zuidoost

In een speeltuintje aan de Tulastraat in Amsterdam-Zuidoost is donderdagavond een 15-jarige jongen door een schietincident ernstig gewond geraakt. 'Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er een ruzie aan vooraf gegaan', zo meldt de politie die graag spreekt met mensen die meer gezien of gehoord hebben.

Ruzie

Een getuige verklaart donderdag 28 augustus rond 21.30 uur buiten een ruzie te horen tussen een groep jongeren. 'Vlak daarna klinkt een knal. Als agenten ter plaatse komen, vinden ze de gewonde jongen in de speeltuin. Het is nog niet duidelijk of de ruzie en het schietincident met elkaar te maken hebben', aldus de politie.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart en komt daarom graag in contact met getuigen die meer gezien of gehoord hebben, of mensen die meer informatie hebben.