Celstraffen tot 18 maanden geëist in groot henneponderzoek

Deze en volgende week staan meerdere verdachten in Den Haag voor de rechter in verband met een groot onderzoek naar hennepkwekerijen. Tijdens het onderzoek, Kingstown genaamd, kwamen ook nog oplichtingspraktijken aan het licht. Tegen drie hoofdverdachten zijn inmiddels straffen geëist.

Het onderzoek werd in februari 2016 opgestart aan de hand van steeds terugkerende informatie dat verdachten zich bezig hielden met grootschalige hennepteelt. In eerste instantie richtte het zich op een 34-jarige man uit Nootdorp. Na observaties konden op 20 april 2016 twee zeer professioneel ingerichte hennepkwekerijen in Alphen aan den Rijn worden ontmanteld. Een soortgelijke kwekerij werd ook aangetroffen in Dordrecht en in een pand in Rijswijk bleek een illegale growshop te zitten.

De man was eerder ook verdachte in twee andere onderzoeken, die vroegtijdig waren gestopt. De man wordt nu ook vervolgd voor een hennepkwekerij die in die onderzoeken werd aangetroffen. Verder wordt hem ten laste gelegd dat hij in de hennepkwekerijen stroom en water heeft gestolen, en de panden heeft beschadigd waarin hij de kwekerijen had ondergebracht, en dat hij een jammer (een apparaat om telecommunicatieverkeer mee te verstoren) voorhanden heeft gehad.

Oplichting en fraude

In de eerdere onderzoeken werd de man al in verband gebracht met een 30-jarige Hagenaar en een 38-jarige man uit Moerkapelle - eigenaar van een keukencentrum in Ypenburg. Het keukencentrum zou de spil zijn in de wiethandel. Maar in de onderzoeksperiode in 2016 kon de 38-jarige verdachte niet meer met hennepteelt in verband worden gebracht. Wel met het oplichten van de verzekering en fraude om een hogere hypotheek te kunnen krijgen. Wel kan de man volgens het Openbaar Ministerie nog worden gelinkt aan drie kwekerijen uit de eerdere onderzoeken.

De vriendin was volgens het Openbaar Ministerie nauw betrokken bij de oplichting en fraude. Ook zij liet een valse werkgeversverklaring en loonstrook opstellen om een hogere hypotheek te kunnen krijgen.

Nog meer kwekerijen

De 30-jarige Hagenaar was ook weer met hennep bezig, bleek uit afgeluisterde telefoongesprekken. Na zijn aanhouding werden op drie plaatsen hennepkwekerijen ontdekt: hij had ze onder meer met zijn vader ingericht bij een vriend en bij een vriend van die vriend in huis. In een loods in Honselersdijk en een box in Ypenburg werden ook veel hennepgerelateerde goederen gevonden. Ook bij zijn ouders werd een hennepkwekerij op zolder aangetroffen.

Ook de vriendin van deze verdachte is door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht. Ze was volgens het OM betrokken bij een hennepkwekerij, had henneptoppen in bezit en uit misdrijf afkomstige geldbedragen.

Strafeisen

Deze week zijn de zaken van de hoofdverdachten behandeld. De 34-jarige man hoorde 18 maanden gevangenisstraf tegen zich eisen. Tegen de 38-jarige man eiste het Openbaar Ministerie 12 maanden gevangenisstraf waarvan 3 voorwaardelijk (tegen zijn vriendin 9 waarvan 3 voorwaardelijk). De 30-jarige man tot slot moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt 15 maanden de cel in waarvan 3 voorwaardelijk en tegen zijn vriendin werd een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden geëist.

Volgende week staan nog de vader, moeder en een vriend van de 30-jarige man voor de rechter. Op 12 april doet de rechter dan uitspraak. Een dag eerder, op 11 april, staat nog een aantal betrokkenen voor de politierechter, vanwege bijvoorbeeld het inrichten van de hennepkwekerijen, het medeplegen van witwassen of het medeplegen van valsheid in geschrifte. De politierechter doet dan meteen op zitting uitspraak.

Ontnemingen tot 1,2 miljoen

Naast bovengenoemde straffen heeft het Openbaar Ministerie ook nog geëist dat het geld dat de verdachten hebben verdiend aan hen wordt ontnomen. De 34-jarige man zou dan bijna 700.000 euro moeten betalen, de 38-jarige man 1,2 miljoen en de 30-jarige man 60.000 euro.