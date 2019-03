BOA’s zwaar mishandeld in Amersfoort

Afgelopen vrijdag zijn in Amersfoort twee BOA’s door een 34-jarige man uit Amersfoort zwaar mishandeld. 'De verdachte was mogelijk onder invloed van verdovende middelen en kon uiteindelijk met behulp van een politiehond worden aangehouden', zo meldt de politie maandag.

Schelden

Rond 14.15 uur waren twee BOA's aan het werk op de Kamp in Amersfoort. Terwijl ze in gesprek waren met iemand kwam een man op een fiets langs. De man schreeuwde tegen de BOA’s en schold ze uit. Later spraken ze de man erop aan waarop de man opnieuw begon te schelden en schreeuwen. Nadat hij een voorwerp naar de BOA’s had gegooid, ging hij er op zijn fiets van door.

Stok

De BOA’s zetten op dat moment de achtervolging in en weten hem in te halen. De man stopt, slaat op de twee in en gaat er weer vandoor. Iets verder komt het weer tot een confrontatie. Ook weet hij een stok te bemachtigen en slaat daarmee één van de BOA's.

Politiehond

De verdachte kon uiteindelijk met behulp van omstanders en een politiehond op de Celzusterenstraat worden aangehouden. Het gaat om een 34-jarige man uit Amersfoort. Hij is meegenomen naar het bureau en zit nog vast. De man was mogelijk onder invloed van verdovende middelen.