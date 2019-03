Politie verricht aanhouding na doorzoeking in verband met schietincident

Bij een doorzoeking van een woning in Kallenkote, hield de politie op dinsdag 26 maart de bewoner aan. Bij de doorzoeking troffen agenten namelijk een vuurwapen en een in werking zijnde hennepkwekerij aan.

De doorzoeking vond plaats in verband met het onderzoek naar een schietincident op de A32 tussen Tuk en Wolvega op 25 februari jongstleden. De verdachte die dinsdag werd aangehouden wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij het schietincident. Hij is in verzekering gesteld. In de hennepkwekerij stonden 304 planten. De stroomvoorziening van de kwekerij was illegaal afgetapt. De planten en de apparatuur worden vernietigd. Vanuit het principe dat misdaad niet mag lonen nam de politie meerdere voertuigen in beslag.