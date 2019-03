Jan Smeets geëerd met jubileum munt voor 50 jaar Pinkpop

Jan Smeets, oprichter Pinkpop festival: “Ik ben vereerd dat de Koninklijke Nederlandse Munt voor deze 50ste editie het voor iedereen bekende logo in een munt vereeuwigd heeft.”

Het begon allemaal in 1970

De allereerste nostalgische editie van Pinkpop vond in 1970 plaats op Pinkstermaandag in Geleen. Het festival heeft daarom zijn naam te danken aan de samenvoeging ‘Pop op Pinksteren’. Aanvankelijk was het een eendagsfestival, maar vanwege de grote populariteit groeide Pinkpop met de jaren uit tot een meerdaags evenement. Het festival is inmiddels niet meer weg te denken uit de nationale en internationale festivalscène.

Een kroon op het werk van oprichter Jan Smeets

De 50 jaar Pinkpop jubileum uitgifte is een kroon op het werk van deze 50ste editie. Dit is dan ook het moment om terug te kijken op de afgelopen 50 jaar en om vooruit te kijken naar nog vele jaren die gaan komen. Wat sinds de oprichting kenmerkend is voor het festival is het visuele ‘Pinkpop meisje’, iets wat niet snel zal veranderen. De meest bekende beeltenis van Pinkpop staat dan ook centraal op de jubileum uitgifte. De afbeelding van het Pinkpop meisje met zwarte krullen in een roze bloesje komt met specialistisch 3D modelleerwerk tot in detail en diepte volledig tot zijn recht.

Oprichter Jan Smeets is al 50 jaar onlosmakelijk en met een grenzeloze passie verbonden aan het oudste, nog bestaande, popfestival ter wereld. Het is dus geen verrassing dat hij de Ceremoniële Slag zal verrichten.

Limited edition

Deze speciale jubileum munt vertelt het verhaal van het gouden jubileum van Pinkpop. Er zijn slechts 6.000 exemplaren verkrijgbaar via https://www.knm.nl/pinkpop, Ticketmaster en https://www.pinkpopsouvenirs.nl. De 50 jaar Pinkpop jubileum munt is geen wettig betaalmiddel, maar een must have voor iedere bezoeker of fan van het festival.

Bert van Ravenswaaij, CFO Koninklijke Nederlandse Munt: “Voor het, nagenoeg oudste bedrijf van Nederland, de Koninklijke Nederlandse Munt, is het bijzonder om een speciale jubileum uitgifte te maken voor het oudste, nog lopende festival ter wereld. Hier zijn we erg trots op.”