Brute verkrachting en verwurging: OM eist vijf jaar celstraf en tbs tegen 31-jarige verdachte

Een vrouw wordt op 7 augustus 2024 op de parkeerplaats van het station in Oostrum aangevallen door een 31-jarige man uit Oostrum. Het Openbaar Ministerie Limburg (OM) verdenkt de man van verkrachting en poging doodslag.

In de rechtbank van Roermond hoorde de verdachte vandaag een gevangenisstraf van vijf jaar en tbs met dwangverpleging tegen zich eisen.

Getuigen horen rond 18.45 uur geschreeuw. Vervolgens zien ze een auto met open deuren en een vrouw die indringend om hulp roept en probeert los te komen van een man. Een van de getuigen trekt de man van haar af. Op aanwijzingen van de getuigen houdt de politie even later de verdachte aan.

‘Do you want to die?’



De politie treft een hevig geëmotioneerde vrouw aan van wie de broekriem en de knoop van de broek los zijn en de rits van de broek een stuk naar beneden is. Ze verklaart dat zij net op de bestuurdersstoel van haar auto zit als de man via de deur aan de bestuurderskant haar auto binnendringt. Hij pakt haar vast en drukt haar naar achteren, omlaag. De vrouw voelt dat hij op haar zit en met zijn handen overal aan haar lichaam zit. Hij zegt onder meer: ’I wanna fuck you’. Daarna maakt de man de riem van haar broek los. De vrouw vertelt hoe ze flink weerstand biedt op dat moment door op de claxon te drukken, te schreeuwen, krabben en slaan. Ze ziet ook kans om de verdachte hard te trappen. Hij wordt boos, gaat op haar liggen en begint haar te wurgen. Zijn elleboog zit heel strak om haar nek als hij zegt: ‘Do you want to die?’.

Motief



De officier van justitie op zitting: ”Het OM gaat uit van de juistheid van de verklaringen van het slachtoffer. Die worden ondersteund door DNA-onderzoek, medische bevindingen, foto’s en getuigenverklaringen. De verdachte bevestigt deze verklaringen overigens deels. Zo ontkent hij dat hij de riem van slachtoffer heeft losgemaakt: aan die ontkenning hecht het OM geen waarde, want het DNA van de verdachte zit immers op het uiteinde van die riem. Het is daarnaast ondenkbaar dat die riem, knoop en rits spontaan zijn los gegaan. Het is in de visie van het OM de verdachte die de riem, knoop en rits heeft los- en opengemaakt.” De verdachte verklaart ook dat hij handelde, zodat de politie zou komen en hij teruggebracht zou worden naar zijn verblijf, een instelling. Later komt de verdachte met een ander motief: hij wilde de auto van de vrouw afnemen en raakte daarbij in gevecht met de vrouw. Het OM vindt dit een onaannemelijk scenario. “Waarom een vrouw betasten, met je hand aan haar kruis zitten en haar broek willen uittrekken als je doel is een auto te stelen?”, verduidelijkte de officier.

Brute verkrachting en poging doodslag



Het OM stelt vast dat zowel de handelingen als de uitlatingen van de verdachte gericht waren op het hebben van geslachtsgemeenschap met het slachtoffer en dus op een brute verkrachting. Ook acht het OM een poging doodslag bewezen. Door het slachtoffer te verwurgen op de manier zoals verdachte heet gedaan, heeft hij het opzet op het overlijden van het slachtoffer gehad, dan wel in elk geval het risico op de koop toe genomen dat het slachtoffer zou komen te overlijden.

Impact



Volgens deskundigen is er sprake van diverse persoonlijkheidsstoornissen en een zeer hoog recidivegevaar en kunnen de feiten slechts in verminderde mate aan de verdachte worden toegerekend. Gezien de bijzondere ernst van deze feiten en de enorme impact die zij hebben gehad, is de officier van mening dat naast een tbs-maatregel een gevangenisstraf op zijn plaats is.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak in deze zaak.