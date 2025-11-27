Aanhouding in onderzoek naar dood Stefan Schmid (47) uit Venlo

In het onderzoek naar de dood van Stefan Schmid uit Venlo heeft de politie donderdagmiddag een aanhouding verricht. 'Het gaat om een 18-jarige man uit Venlo. Hij wordt verdacht betrokken te zijn bij de dood van het 47-jarige slachtoffer', zo meldt de politie donderdag.

Tip na uitzending Opsporing Verzocht

De politie kwam de verdachte op het spoor naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht op 25 november jl. 'In een ontvangen tip werd een naam genoemd. Verder onderzoek leidde naar de verdachte, die in zijn woning werd aangehouden', aldus de politie.

Camerabeelden geanalyseerd

Het slachtoffer, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd in de nacht van 2 op 3 september jl. door geweld om het leven gebracht. Een grootschalig rechercheteam (TGO) onder leiding van een officier van justitie heeft sindsdien aan het onderzoek gewerkt, waarbij vele camerabeelden bekeken en geanalyseerd werden.

'Hopelijk doorbraak'

Dit leidde tot het beeld dat afgelopen dinsdag in Opsporing Verzocht getoond is. “Hopelijk is dit de doorbraak die we nodig hebben in het onderzoek” aldus de teamleider van het rechercheteam. “We gaan nu verder met het onderzoek om een compleet beeld te krijgen van wat er die bewuste nacht precies gebeurd is en wat de betrokkenheid van deze verdachte is”.