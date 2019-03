Eis van 2 jaar voor trekken aan handrem met dodelijk gevolg op Groningse ring

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voor het Gerechtshof in Leeuwarden een gevangenisstraf van twee jaar geëist tegen een 48-jarige man uit Groningen. De eis ligt een jaar hoger dan het vonnis van de rechtbank. Verdachte en het OM gingen in hoger beroep.

Volgens het OM heeft verdachte op 5 november 2016, terwijl hij op de achterbank van een busje zat, plotseling aan de handrem van het voertuig getrokken. Het busje slipte en kwam tot stilstand tegen de pilaren van het spoorviaduct over de Plataanlaan (Ring Groningen). Een 35-jarige inzittende overleed aan zijn verwondingen. Een vrouw die in het busje zat heeft blijvend hersenletsel overgehouden aan het ongeval.

Handrem

De officier van justitie in hoger beroep, de advocaat-generaal (AG), zegt dat er sprake is van dom handelen van verdachte: “Ieder mens voelt op zijn klompen aan dat je dit achterwege moet laten. In een ongeveer 70 km/uur rijdende auto de handrem aantrekken met zodanige kracht dat de achterwielen blokkeren. Daardoor wordt een voertuig onbeheersbaar, kan deze in een slip raken en verongelukken.”

Roekeloos

De rechtbank vond dat verdachte zich zeer onvoorzichtig heeft gedragen. De AG is het daar niet helemaal mee eens. Hij vindt dat de man door roekeloos handelen het ongeluk heeft veroorzaakt, omdat hij geen enkele bemoeienis had met het verkeer. Ook was er geen noodzaak om aan de handrem te trekken. “Hij wilde alleen maar de bus uit om naar een feest te gaan. Daarnaast kwam het aantrekken van de handrem plotseling en onverwacht voor de bestuurder. Daardoor had de bestuurder geen tijd meer het ongeval af te wenden.”

Catastrofale afloop

Dat de bestuurder van de bus alcohol en cocaïne had gebruikt en niemand een autogordel droeg doet niet af aan de schuld van de verdachte. Het OM vindt ook dat het wettelijk en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte door zijn handelen schuldig is aan het ongeval met catastrofale afloop.

Proceshouding

Het Openbaar Ministerie vindt dat een straf recht doen aan de ernstige consequenties van het ongeval. Verder is de AG niet te spreken over de proceshouding van de verdachte richting de nabestaanden en het slachtoffer. “Je moet begrijpen dat het totaal uitblijven van een van medeleven blijk gevende reactie en van een verontschuldiging leidt tot boosheid en verontwaardiging. Gelet op alles eis ik een gevangenisstraf voor de duur van twee jaren en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor drie jaren .”

Het gerechtshof in Leeuwarden doet over twee weken uitspraak in deze zaak.