Meerdere gewonden na door spookrijder veroorzaakt ongeval op A7

In de nacht van zaterdag op zondag zijn meerdere gewonden gevallen, waarvan een ernstig, bij een door een spookrijder veroorzaakt ernstig ongeval op de A7 bij Zaandam. Dit meldt de politie zondag.

Spookrijder

'Een 40-jarige bestuurder uit Beverwijk reed met zijn busje in de richting van Zaanstad en zag de spookrijder op zich afkomen. Er ontstond een aanrijding waarbij het busje over de kop sloeg en over de vangrail op de andere rijbaan terecht kwam', aldus de politie. De bestuurder van het busje raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn passagier, een vrouw uit Purmerend, liep ernstig letsel op. Ook zij werd naar het ziekenhuis vervoerd.

Rijden onder invloed

De spookrijder, een 39-jarige man uit Amsterdam, werd na controle in het ziekenhuis aangehouden voor onder andere het rijden onder invloed. Hij is overgebracht naar het politiebureau in Zaandijk.

Twee bijrijders spookrijder gewond

Zijn twee passagiers die achterin zaten werden met letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Dit zijn een 45-jarige man uit Amsterdam en een 43-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats. De bijrijder die naast de verdachte zat, een 20-jarige man uit Zaandam, liep verder geen letsel op.