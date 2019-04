Celstraffen geëist na mishandeling badmeesters Arnhems zwembad

Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland heeft dinsdag celstraffen variërend van 21 tot 36 maanden geëist tegen drie mannen van 20, 22 en 22 jaar oud en een 21-jarige vrouw, allen uit Arnhem. 'Zij worden verdacht van de mishandeling van twee badmeesters in zwembad Klarenbeek in Arnhem op 27 juli vorig jaar', zo meldt het OM dinsdagmiddag.

Keel dichtgedrukt

De mishandeling vindt aan het einde van die dag plaats nadat één van de betrokken badmeesters aan de groep had gevraagd het zwembad te verlaten. Daarop vlogen een aantal verdachten het slachtoffer aan, duwden ze hem tegen een muurtje en drukten zijn keel dicht. Even later - toen duidelijk werd dat de hulp van de politie was ingeroepen - kwam het opnieuw tot een geweldsuitbarsting. Het slachtoffer werd voor de tweede keer aangevallen; dit keer werd hij naar de grond gewerkt en door de groep tegen zijn hoofd en lichaam geschopt.

Poging doodslag bewezen

Voor alle verdachten acht de officier van justitie medeplegen poging doodslag wettig en overtuigend bewezen. Toen de man naar de grond was getrokken hebben alle vier de verdachten het slachtoffer tegen het hoofd en lichaam geschopt, stelt de officier. 'Als je iemand met een groep schopt, dan kan dat tot de dood leiden. Alle verdachten hebben meermalen geschopt. Het slachtoffer is korte tijd bewusteloos geweest', aldus de officier. Daarnaast worden de drie mannen ervan verdacht op een eerder moment de keel van dit slachtoffer dichtgeknepen te hebben. Hier acht de officier medeplegen poging tot zware mishandeling wettig en overtuigend bewezen.

In gezicht geslagen

Een andere badmeester die zijn collega bij de tweede aanval wilde helpen, is door de 20-jarige man in zijn gezicht geslagen. 'Alleen voor deze verdachte is wettig en overtuigend te bewijzen dat hij het slachtoffer meermalen hard tegen het hoofd heeft geslagen. Dat de andere verdachten hier een verdergaande rol in hadden, is niet te bewijzen', zegt de officier daarover. Zij acht mishandeling bewezen voor de 20-jarige man.

Munitie en wapens

Tot slot acht de officier bezit van verboden munitie en wapens voor twee verdachten wettig en overtuigend bewezen. Deze zijn op een later moment tijdens zoekingen in woningen aangetroffen. Volgens de officier had één van de 22-jarige mannen verboden munitie in zijn bezit en had de 20-jarige man drie messen en een boksbeugel.

Locatie- en contactverbod

De 20-jarige man hoorde een celstraf van 36 maanden tegen zich eisen, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Tegen beide 22-jarige mannen eiste de officier een gevangenisstraf van 34 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Tot slot hoorde de 21-jarige vrouw een celstraf van 21 maanden tegen zich eisen, waarvan 7 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast heeft de officier gevraagd om een locatie- en contactverbod voor de verdachten.

Onveilig gevoel

De impact voor de slachtoffers is groot, concludeert de officier. 'Verdachten hebben op geen enkele wijze respect getoond voor het leven en welzijn van beide slachtoffers. Hun plezier in het werken is negatief beïnvloed. Het geweld heeft verdriet en angst bij collega’s veroorzaakt en geeft ook de bezoekers van het zwembad een onveilig gevoel.'