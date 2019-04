BOA zwaar mishandeld

De 25 jarige man wilde gisteravond met de bus mee maar was te laat. De buschauffeur wilde doorrijden maar de man was het daar niet mee eens en blokkeerde de weg. Een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) die in de bus zat schoot de buschauffeur te hulp en sprak de verdachte aan. Hierop kreeg de BOA behoorlijke klappen. De man probeerde vervolgens een vrouw uit een auto te trekken om ermee vandoor te gaan. De verdachte is door twee andere mannen uit de auto gewerkt. De BOA is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling aan zijn verwondingen, de verdachte is aangehouden.