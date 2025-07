Dit jaar meer extreme blaren op Nijmeegse 4Daagse, ook veel ducttape gezien

Blaren door regen extremer en groter

'Het gaat dan gemiddeld om twee tot drie blaren per voet, maar soms ook wel om twintig blaren in totaal. Vanwege de vele regen op de tweede wandeldag waren de blaren extremer en groter. Sommige wandelaars liepen de hele dag met natte sokken en natte schoenen en daardoor was de behandeltijd per wandelaar langer dan voorgaande jaren. De vrijwilligers waren op woensdag tot maar liefst half 1 's nachts bezig om alle wandelaars te helpen', aldus het rode kruis.

Minder blaren dan in 2024

Het aantal blaarbehandelingen ligt lager dan voorgaande jaren. In 2024 ging het om 3.600 mensen met blaren, in recordjaar 2023 om 4.500 blaarbehandelingen. Vrijwilligers plakten meer dan 16 kilometer tape.

Zelf tapen met ducttape

Opvallend was dat veel wandelaars zelf preventief de voeten intapeten, vooral met blarenpleisters. Die zijn enkel geschikt voor een avondje uit, maar niet voor een lange meerdaagse wandeltocht. Het kostte de Rode Kruis-vrijwilligers uren om die pleisters te verwijderen. Daarnaast troffen ze wandelaars aan met tape gewikkeld om de middenvoet, wat de hele tenen en enkels afknelt. Het meest verbaasd was het Rode Kruis over wandelaars die zelf de voeten met ducttape afplakten.

Heerlijk wandelweer

Buiten de regen was het heerlijk wandelweer deze 4Daagse. Alleen op de laatste dag werd het iets warmer. Daarvoor vulden vrijwilligers van het Rode Kruis 2.500 zakjes ijs om uit te delen aan de wandelaars die over de finish komen. Een enkeling kreeg last van de hitte. Mensen voelden zich duizelig door de hitte, bijvoorbeeld omdat ze onderweg te weinig hebben gedronken of gegeten en ze te weinig bescherming droegen. Ook hadden mensen warmte-uitslag op de benen, die erg jeukt.

Cijfers hulpverlening Rode Kruis

Bij de hulpposten gebruikten vrijwilligers van het Rode Kruis de afgelopen vier dagen de volgende materialen:

- 10.700 bloedlancetten om blaren te prikken

- 16,1 kilometer leukoplast

- 32 liter kamferspiritus om voeten schoon te maken

- 33.050 gaasjes

- 7.760 wattenstaafjes

- 16 liter roze chloorhexidine (ontsmettingsmiddel)