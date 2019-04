'Docenten middelbare scholen willen minder toetsen'

Docenten zien te veel gestreste leerlingen die alleen nog maar in actie komen als hun leerwerk voor een cijfer telt. Dit schrijft he AD maandag. Middelbare scholen laten de voortgang van hun leerlingen nu volledig afhangen van de cijfers die ze halen. Dominique Sluijsmans, lector professioneel beoordelen aan Hogeschool Zuyd tegen de krant: 'In het voortgezet onderwijs ervaren leerlingen een hordenrace, waarin ze van toets naar toets hollen.' Leerlingen komen alleen nog maar in actie als het voor een cijfer is. Sluijsmans: 'Dat is waar leerlingen vooral mee bezig zijn. Daarmee stimuleren we echter vooral korte termijneffect, want we hebben geen idee of de stof beklijft.'

Op tientallen middelbare scholen zijn docenten inmiddels begonnen met een nieuwe manier van lesgeven. Of leerlingen vooruitgang boeken bekijken ze nu door middel van quizzen, klassikale projecten of door vragen te stellen. Hierdoor zouden leerlingen een beter begrip krijgen van wat ze moeten leren, terwijl docenten gemakkelijker kunnen bijsturen.

De nieuwe methode is niet geheel zonder kritiek. Door minder de toetsen wordt elke toets belangrijker en dat geeft juist weer druk aan leerlingen.