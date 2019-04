Vrouw vlucht voor agressieve zoon uit woning, politie zet onderhandelaar en hondegeleider in

Een 38-jarige Tilburger is maandag 8 april 2019 omstreeks 10.25 uur in een woning in het centrum aangehouden ter zake vernieling.

.De wijkagent van Oerle, Uitvindersbuurt en Trouwlaan hoorde maandagmorgen dat zich in het wijkcentrum Zuiderkwartier een vrouw bevond die uit haar huis gevlucht was vanwege haar onberekenbare en agressieve zoon. Hij had met een koevoet een ruit ingeslagen en was haar woning binnengedrongen. Hij was mogelijk onder invloed van alcohol en/ of drugs. Ze deed aangifte van vernieling.

Aanhouding

De wijkagent ging daarop met twee collega’s met sleutel naar haar woning om de verdachte te arresteren. Ze troffen hem in de woonkamer aan met in elke hand een mes. Hij riep daarbij dat hij hen allemaal kapot zou maken. Hij maakte daarbij zwaaiende en stekende bewegingen in de richting van de dienders. Hij stak met een van de messen zichzelf in zijn bovenbeen en maakte snijdende bewegingen langs zijn hals. Terwijl een onderhandelaar en hondengeleider al onderweg waren lukte het de politiemensen om de verdachte rustiger te krijgen door intensief op hem in te praten. Hij gooide uiteindelijk zijn messen weg waarna hij werd aangehouden. De agenten hebben aangifte gedaan van bedreiging.