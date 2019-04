Ravage na plofkraak in Doetichem

Op donderdagavond 11 april vond er een plofkraak plaats bij een geldautomaat aan de Houtsmastraat. Hierbij werd het gebouwtje waarin de pinautomaat zich bevond volledig verwoest. De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen. Ook worden mensen die bewakingscamera’s hebben hangen in de wijde omgeving van de getroffen locatie gevraagd zich te melden.

Omstreeks 23.15 uur kreeg de politie diverse meldingen van de plofkraak. Toen de politie ter plaatse kwam bleek de ravage groot te zijn. Het grootste deel van het gebouw bleek verwoest en de resten stonden nog in brand. Ook naastgelegen panden bleken schade te hebben opgelopen. Het is nog onduidelijk of er iets is weggenomen. Dit moet uit verder onderzoek blijken.

Twee personen

De politie heeft inmiddels enkele getuigen gesproken. Zij geven aan dat na de plofkraak twee personen zijn weggereden op een donkere scooter. Beide personen waren geheel in het donker gekleed en ook hun hoofden waren bedekt. De passagier droeg een donkere rugzak. De scooter is vermoedelijk weggereden in de richting van het Bonanzapark.

Waarschuwing

Toen de politie ter plaatse kwam na de melding trof zij bij het verwoeste gebouw diverse omstanders aan die door de brokstukken liepen. De politie waarschuwt voor dit soort situaties. Het dichtbij of in de ravage lopen, brengt de nodige gevaren met zich mee. Het is op zo’n moment immers nog onduidelijk of er explosief materiaal is achtergebleven. Ook kan het zijn dat er door de explosie gas vrijkomt of ergens elektriciteit op staat. Naast dat u uzelf in gevaar brengt loopt u bovendien het risico dat u sporen vernietigt. Daarmee kunt u het forensisch onderzoek ernstig belemmeren.